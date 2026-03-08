A través de un comunicado, colectivos “Hasta Traerlos a Casa” y “Buscándote Luis Alán SM” dieron a conocer la identificación de un cuerpo en fosa de El Verde, mismo que no corresponde a alguno de los mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado ha identificado 8 cuerpos encontrados en fosas, de los cuales 7 son de los mineros desaparecidos en Concordia, los cuales ya fueron entregados a sus familiares.

¿A quién corresponde el cuerpo encontrado en fosa de El Verde?

De acuerdo al comunicado señalado, el cuerpo encontrado en fosa de El Verde corresponde a una persona masculina de 58 años identificada como Isabel Hernández García, igualmente en Concordia, Sinaloa; donde fue la el secuestro a ingenieros.

Isabel Hernández García (Especial)

Isabel Hernández García fue reportado como desaparecido desde el 14 de diciembre de 2025, varias semanas antes del secuestro a mineros de Concordia; lo que desató una movilización de familiares y amigos.

Tras la identificación del cuerpo, se ha solicitado a las autoridades de Sinaloa que aclaren todo lo relacionado a la muerte de esta persona, así como se haga justicia por este hecho.

Hasta el momento no ha habido una declaración por parte de las autoridades del Estado de Sinaloa por este hallazgo.

Van siete cuerpos identificados de mineros secuestrados en Concordia

En su comunicado los colectivos también señalaron que hasta el momento, van 7 cuerpos identificados de los mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa.

Esto luego que el pasado 5 de marzo se identificó a Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valle, elementos de seguridad de Vizsla Silver que fueron secuestrados junto a mineros en Concordia.

En total fueron 14 los mineros que fueron secuestrados en una mina de Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero de 2026; caso que fue reportado casi una semana después debido a negativas por parte de la misma Vizsla Silver.

Faltan 7 mineros de ser encontrados; la gran mayoría de los secuestrados ha sido localizados sin vida en fosas de El Verde desde el pasado mes de febrero.