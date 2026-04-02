La Cámara Minera de México (Camimex) confirmó que Saúl Alberto Ochoa Pérez de 39 años de edad, del grupo de mineros secuestrados en La Concordia, Sinaloa, fue encontrado sin vida.

Saúl Alberto Ochoa Pérez es el octavo minero encontrado en una de las fosas clandestinas en La Concordia, siendo que aún restan dos mineros por ser hallados.

Camimex confirma que fue encontrado otro trabajador de la mina de La Concordia

Lamentando el hallazgo sin vida de otro trabajador de la mina en La Concordia, fue que Camimex confirmó que se identificó a Saúl Alberto Ochoa Pérez el 1 de abril de 2026, tras estar desaparecido desde el 23 de enero.

A través de redes sociales, Camimex expresó el “gran dolor” que representa la muerte del minero en Sinaloa, por lo que comparten solidaridad con la familia de Sául Alberto Ochoa Pérez.

Asimismo, externaron la confianza que tienen en que las autoridades detengan a los responsables “de este lamentable suceso” para así obtener justicia ante el asesinato de los mineros.

“Enviamos nuestro respaldo y solidaridad incondicional a sus seres queridos frente a esta irreparable pérdida. Mantenemos nuestra firme confianza en que las autoridades llevarán a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer por completo este lamentable suceso y garantizar que haya justicia”. Camimex.

Camimex confirma la muerte un trabajador más de la mina en La Concordia. (@Camimex_Oficial)

Saúl Alberto Ochoa Pérez, minero encontrado sin vida tras secuesto en La Concordia. (@Camimex_Oficial)

Por otra parte, se informó autoridades y familia del minero ya están en trámites para que su cuerpo sea trasladado a su natal Meoqui, Chihuahua, donde lo sepultarán.

Semanas antes, la familia del minero pedían a autoridades que al menos les entregaran el cuerpo de Saúl Alberto Ochoa Pérez, si es que ya había muerto, para así poder tener “a donde ir a llorarle”.

Saúl Alberto Ochoa Pérez es el octavo minero del grupo de diez que fue secuestrado en La Concordia

Camimex dio a conocer que se identificó que otro cuerpo encontrado corresponde a Saúl Alberto Ochoa Pérez, uno de los mineros secuestrados en La Concordia, Sinaloa.

Es así que Ochoa Pérez se convierte en el octavo minero encontrado tras el secuestro el 23 de enero en la mina de Vizla Silver Corp, en La Concordia.

Cabe recordar que actualmente son dos los ingenieros y mineros que aún faltan por encontrar, siendo Miguel Tapia Rayón y Francisco Antonio Esparza.

El cuerpo de Ochoa Pérez forma parte de los hallazgos en una de las fosas clandestinas en la comunidad de El Verde en La Concordia.