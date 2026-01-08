María de los Ángeles Zuppa Villegas es la presidenta municipal de Tepotzotlán, Estado de México, para el periodo 2025-2027.

A inicios de 2025, a menos de dos meses de haber iniciado su segundo periodo, solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo, argumentando motivos personales, decisión que generó cuestionamientos políticos y señalamientos de la oposición.

Tras casi tres meses fuera de funciones, la alcaldesa retomó sus actividades al frente del ayuntamiento, en medio de críticas relacionadas con el manejo administrativo de su gobierno. Aquí te contamos quién es y cuál ha sido su trayectoria.

¿Quién es María de los Ángeles Zuppa Villegas?

María de los Ángeles Zuppa Villegas es hija de Ángel Zuppa Núñez, exalcalde de Tepotzotlán en distintos periodos (2003-2006 y 2016-2021), figura con amplia presencia política en el municipio.

Antes de asumir la presidencia municipal, Zuppa Villegas se desempeñó como presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, cargo desde el cual encabezó acciones de asistencia social y apoyo a sectores vulnerables.

En 2024, se postuló por primera vez como candidata a la presidencia municipal por Movimiento Ciudadano, logrando el triunfo electoral que la llevó a encabezar el gobierno local en el periodo 2025-2027.

¿Qué edad tiene María de los Ángeles Zuppa Villegas?

Aunque no existe una fecha de nacimiento oficial pública, se estima que tiene alrededor de 54 años, ya que se postuló a la presidencia municipal aproximadamente a los 50 años de edad.

¿María de los Ángeles Zuppa Villegas tiene esposo?

La presidenta municipal mantiene su vida personal en reserva, por lo que no se cuenta con información pública sobre su situación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es María de los Ángeles Zuppa Villegas?

Al no estar disponible su fecha de nacimiento, no se conoce su signo zodiacal.

¿María de los Ángeles Zuppa Villegas tiene hijos?

María de los Ángeles Zuppa Villegas no ha hecho públicos detalles sobre su vida familiar ni ha confirmado si tiene hijos; sin embargo, ha manifestado su interés y respaldo a programas enfocados en la niñez de Tepotzotlán.

¿Qué estudió María de los Ángeles Zuppa Villegas?

María de los Ángeles Zuppa Villegas es licenciada en Psicología. Además, ha complementado su formación académica con estudios en administración y educación, orientados a la gestión pública y el desarrollo social.

¿En qué ha trabajado María de los Ángeles Zuppa Villegas?

La trayectoria de María de los Ángeles Zuppa Villegas se ha desarrollado principalmente en el ámbito público municipal: