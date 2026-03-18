La Asociación de Ingenieros, Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, exigió a las autoridades hacer justicia por el caso de los ingenieros secuestrados y asesinados en Concordia, Sinaloa.

“Queremos expresar nuestra solidaridad con sus familias y reiterar una exigencia de justicia, verdad y seguridad” Rubén de Jesús Del Pozo

Así lo declaró Rubén de Jesús Del Pozo, presidente del Comité Directivo Nacional de la asociación durante el III Congreso Minero 2026 que se lleva a cabo en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

En el acto, Del Pozo resaltó que el caso de los ingenieros secuestrados en Concordia, puso en evidencia el contexto de violencia en el que se desarrolla la labor minera en México.

Exigen que autoridades hagan justicia por caso de ingenieros asesinados y secuestrados en Concordia

El 23 de enero de 2026, un grupo de 10 ingenieros y técnicos vinculados a la empresa minera Vizsla Silver, fueron secuestrados en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Semanas después, autoridades informaron que los cuerpos sin vida de 7 de los 10 ingenieros fueron localizados en varias fosas clandestinas, caso por el que asociaciones mineras han exigido justicia.

A casi 2 meses del secuestro de los trabajadores, se inauguró el III Congreso Minero 2026 en Mazatlán, evento que arrancó con un pronunciamiento por los hechos ocurridos en Concordia.

En el inicio del acto, el presidente del Comité Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros, Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, pidió que las autoridades sigan investigando los hechos.

“Es un hecho que ha estremecido a toda la comunidad minera del país, pero eso en este foro queremos expresar nuestra solidaridad con sus familias y reiterar una exigencia de justicia, verdad y seguridad” Rubén de Jesús Del Pozo

Tras expresar su solidaridad con las familias de los 7 mineros fallecidos y los 3 aún desaparecidos, emplazó a las autoridades federales y estatales a hacer justicia y llegar a la verdad.

Localizan restos de mineros secuestrados en Concordia (Adrián López vía X)

Asociación minera advierte por violencia generalizada en el sector

Al llamar a hacer justicia por el caso de los ingenieros secuestrados en Concordia, la asociación minera advirtió que los hechos evidenciaron el riesgo bajo el cual se encuentra todo el sector.

Sobre ello, Rubén de Jesús Del Pozo señaló que los hechos solo fueron una muestra del contexto en el que se desarrolla la minería, que dijo, está muy propensa a la inseguridad.

Violencia en México (CÉSAR GÓMEZ/CUARTOSCURO / César Gómez Reyna)

En ese sentido, aseveró que además de Sinaloa, donde se registró el caso Concordia, hay reportes sobre episodios de violencia contra trabajadores del ramo en los estados de Guerrero y Sonora.

A pesar de ello, negó tener información relacionada con casos de extorsión particulares contra mineros, pero dijo, la actividad “no puede ser ajena a esto que prevalece en todos lados”.