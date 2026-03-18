Mediante comunicado, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México pidió seguridad para invertir y trabajar en México, tras el caso de Concordia, Sinaloa.

“Quienes trabajamos en esta industria no debemos hacerlo bajo amenaza o violencia”. Rubén del Pozo Mendoza, presidente de la AIMMGM

El presidente de la asociación de mineras, Rubén Del Pozo Mendoza, mencionó la desaparición de los 10 trabajadores en Concordia , a cuyas familias envió su solidaridad.

Mineras piden seguridad para trabajar e invertir en México

Fue durante la inauguración del III Congreso Internacional Minero Sinaloa que el presidente de la AIMMGM pidió seguridad para los mineros, ya que sin ella no hay inversión.

Aseguró que en el no tener inversión en el sector minero es equivalente a que no habrá desarrollo ni bienestar, por lo que llaman a establecer condiciones de seguridad.

Mineras piden seguridad para invertir en México (AIMMGM vía X)

Destacaron la importancia de la minería en México, ya que es estratégica para la transición energética e indispensable para las tecnologías limpias, al proveer cobre, litio, plata y zinc.

Por lo mismo, no sólo llama a dar seguridad a los mineros, también a posicionar la minería en la agenda nacional y se trabaje junto a legisladores, académicos y sector privado.

Mineras exigen verdad y justicia sobre desaparición y asesinato de mineros en Concordia

Rubén Del Pozo Mendoza reiteró desde el foro que la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, el llamdo por justicia y verdad para el caso de los mineros desaparecidos.

En el evento, también se rindió homenaje con un minuto de silencio por la memoria de los mineros desaparecidos de la empresa Vizsla Silver, quienes contribuyeron al desarrollo de la minería de Sinaloa.