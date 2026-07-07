El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio respuesta a las acusaciones de Santiago Nieto, tras explicar la razón de su registro en línea en el proceso de Morena.

De acuerdo con el exgobernador de Tamaulipas, le parece gravísimo que Santiago Nieto no sólo justifique sus privilegios con su hija, también que afirme sufrió amenazas de su parte.

“Eso no solo es absolutamente falso y cobarde. No somos iguales”. Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas

Francisco García Cabeza de Vaca también señaló que las palabras de Santiago Nieto ampliarán las denuncias que tiene en curso en Estados Unidos en su contra.

“Absolutamente falso”: la respuesta de García Cabeza de Vaca a Santiago Nieto

Francisco Garcia Cabeza de Vaca rechazó las acusaciones de Santiago Nieto sobre haberlo amenazado de muerte, las cuales llamó falsas y cobardes.

Y afirmó que el único que ha mentido es Santiago Nieto, ya que fabricó documentos del gobierno de Estados Unidos y ayudó en una “descarada persecución política” en su contra.

García Cabeza de Vaca responde a Santiago Nieto por acusaciones de amenazas (Captura de pantalla)

Asimismo, condenó lo que definió como una total carencia de ética y valores de parte de Santiago Nieto, ya que utilizó a su hija para cubrir “falsa austeridad”.

Francisco Garcia Cabeza de Vaca añadió que las supuestas amenazas sólo son intentos de justificar sus privilegios, lo que demostraría su corrupción e infinita hipocresía.

García Cabeza de Vaca reitera denuncia contra Santiago Nieto en Estados Unidos

Las amenazas y los riesgos a la integridad de su hija no fueron lo único mencionado por Francisco Garcia Cabeza de Vaca en su respuesta: también reiteró su denuncia a Santiago Nieto.

Acorde con el exgobernador, lo dicho por Santiago Nieto podría ampliar las denuncias e investigaciones en su contra por un proceso que se lleva a cabo en Estados Unidos.

Por lo cual, Francisco Garcia Cabeza de Vaca ya dio instrucciones a sus abogados para generar nuevas acciones legales contra Santiago Nieto.

García Cabeza de Vaca tiene denuncias contra Santiago Nieto (Santiago Nieto vía X)

En 2023, Francisco García Cabeza de Vaca había dado a conocer que presentó una denuncia contra Santiago Nieto por presuntamente haber alterado y falsificado documentos.