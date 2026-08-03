Ricardo Monreal pide a legisladores que buscan reelección en 2027 no pedir licencia

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, hizo una propuesta para los legisladores que buscarán la reelección en 2027: no pedir licencia.

“Mi propuesta respetuosa a Morena es que no se permitan las mismas reglas, es decir, que no se separen del cargo los legisladores”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Bajo el argumento de Ricardo Monreal y con respeto a los reglamentos de Morena, el pedir licencia interrumpiría los trabajos del siguiente periodo de sesiones.

También recordó que las elecciones 2027 serán las últimas en las que tanto legisladores como alcaldes podrán someterse a reelección, ya que en 2030 será anticonstitucional.

Ricardo Monreal propone que legisladores que buscarán reelección en 2027 no pidan licencia

Ricardo Monreal presentó una propuesta a Morena para que los legisladores que buscarán la reelección, que no se separen del cargo debido a que habría dificultades.

Este 1.º de septiembre, el Congreso de la Unión inicia un periodo ordinario de sesiones con una agenda legislativa amplia, para actualizar nuestro marco jurídico y responder a los nuevos desafíos del país. El compromiso es claro: trabajar sin pausa y con responsabilidad. pic.twitter.com/z4jzI1hFUr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 3, 2026

El diputado de Morena aclaró que hay al menos 41 legisladores que han pedido licencia, por lo que muchos suplentes están en el cargo y en ese caso afectaría el trabajo legislativo.

Agregó que si Morena establece la licencia, habría obstáculos en el trabajo del próximo periodo de sesiones y en consecuente, podría no aprobarse la agenda legislativa.

En su video, Ricardo Monreal también recalcó que en el próximo periodo de sesiones habrá al menos una veintena de temas de importancia, que definió como agenda ambiciosa.

Entre los temas que abordarán en la Cámara de Diputados estará el actualizar el “sistema normativo”, esto con referencia a las reformas y leyes para el Código Penal Federal.

La primera sería la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de responsabilidad secundaria para proveedores de servicios de internet.

Ricardo Monreal recalca que reelección en 2027 será la última

Referente a las elecciones 2027, Ricardo Monreal señaló que comenzarán los procesos internos para elegir a los candidatos, sin embargo, será la última ocasión que verá la reelección.

Asimismo, mencionó el proceso de Morena para quienes busquen reelegirse como legisladores, con diferentes reglas, con una convocatoria a publicarse a finales de agosto.

Por lo que Ricardo Monreal se mostró a favor de que las reglas para alcaldes y legisladores no sean iguales que para quienes buscarán alguna gubernatura.