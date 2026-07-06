El aspirante de Morena, Santiago Nieto, responde a las críticas por realizar su registro en línea al proceso interno y no presentarse al World Trade Center.

“Me registré en línea porque me fui a la graduación de mi hija”. Santiago Nieto, aspirante a coordinador de Querétaro por Morena

Al respecto, aclaró que estaba en España con motivo de la graduación de su hija, en donde vive desde niña debido a las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, Santiago Nieto señaló que las críticas son primordialmente del PAN, por lo que espera que no tengan que separarse de su familia.

Santiago Nieto responde a críticas por no asistir al registro de Morena

Tras las críticas por realizar su registro al proceso de Morena en línea, Santiago Nieto aclaró su visita a España, razón por la que no asistió, ya que estaba en la graduación de su hija.

Santiago Nieto responde a las críticas por no asistir al registro de Morena (Captura de pantalla)

Santiago Nieto agregó que lo más importante para él es la familia, por lo cual cuestionó a los asistentes si no se debe acudir a la graduación de un hijo o un nieto.

Apuntó a todos los panistas que lo criticaron por no asistir al registro de Morena en Ciudad de México (CDMX), espera que no les toque vivir lo que a él.

Ya que si bien Santiago Nieto apunta que eligió el espacio público, sus hijas no lo hicieron, por lo que tuvo que separarse de ellas a corta edad para su seguridad.

Asimismo, tampoco quiso hacer el evento más grande, debido a que respeta el cargo y trabajo de su esposa, por lo cual, Santiago Nieto no iba a provocar un conflicto de interés.

Posterior a compartir un video de su registro de Morena por las elecciones 2027 en sus redes sociales, Santiago Nieto fue captado en fotos en un aeropuerto, en Madrid, España.

Santiago Nieto señala al CJNG y Francisco García Cabeza de Vaca de amenazas

En su mensaje, Santiago Nieto también explicó la razón por la cual su hija estudia becada en Madrid, España, aclarando que no sólo es por el apoyo, también por amenazas.

Santiago Nieto señaló directamente al CJNG pero también al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sin agregar más detalles al respecto.

Hasta el momento, el exgobernador no se ha pronunciado sobre las amenazas en contra de Santiago Nieto, quien lo investigó cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.