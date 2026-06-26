Marybel Villegas Canché formalizó su registro en el proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezará la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo.

Tras completar el trámite, la diputada federal con licencia señaló que esta decisión representa un paso importante en su trayectoria política y reiteró su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de las familias quintanarroenses.

La morenista aseguró que llega a este proceso respaldada por más de 25 años de trabajo en Quintana Roo, experiencia que, dijo, le ha permitido conocer de primera mano las necesidades de las distintas regiones del estado.

Marybel Villegas destaca experiencia y compromiso con Quintana Roo

Marybel Villegas afirmó que durante su trayectoria ha recorrido los municipios de Quintana Roo para escuchar a la población, conocer sus principales necesidades y contribuir a la construcción de mejores condiciones de bienestar.

Asimismo, indicó que su participación en el proceso interno responde a su convicción de fortalecer la Transformación en la entidad y continuar impulsando un estado con mayores oportunidades, seguridad y desarrollo para la población.

También destacó que mantendrá su actuación bajo los principios de Morena y reiteró su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación.

Por eso estoy aquí: porque creo en la Transformación, porque creo en nuestro movimiento y porque creo firmemente que el pueblo siempre debe estar por encima de cualquier interés personal. Marybel Villegas, diputada con licencia por Quintana Roo.

Marybel Villegas llama a la unidad durante el proceso interno de Morena

Como parte de su mensaje, la legisladora hizo un llamado a que el proceso interno del partido se desarrolle con responsabilidad, respeto y unidad, al considerar que estos elementos son fundamentales para fortalecer al movimiento.

Además, refrendó su respaldo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y manifestó su disposición para contribuir al fortalecimiento del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.

Finalmente, Marybel Villegas aseguró que su participación en este proceso no obedece a un proyecto personal, sino al compromiso de seguir trabajando junto a la ciudadanía, escuchando sus necesidades y construyendo acuerdos que permitan impulsar el desarrollo del estado.