El Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a Morena de ser responsable del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Desde redes sociales, Alito Moreno, líder del PRI, señaló al partido guinda de generar violencia al punto de que “ser opositor es una razón para ser asesinado”.

Carlos Manzo fue asesinado en Uruapan, Michoacán el pasado 1 de noviembre luego de recibir varios disparos durante un evento por el Día de Muertos.

“Fue Morena”: PRI acusa a ‘narcopolíticos’ del asesinato de Carlos Manzo

El PRI acusó a Morena y a los ‘narcopolíticos’ de ser los causantes del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

En redes sociales el líder nacional del PRI compartió una imagen alusiva al presidente municipal, del que sale sangre desde el sombrero, con la que acusan: “¡Fue MORENA! ¡Fueron los narcopolíticos de MORENA!”.

"Fue Morena", acusa PRI sobre muerte de Carlos Manzo (Alito Moreno/ X)

Asimismo, a través de un comunicado, el Revolucionario Institucional aseguró que enfrentar al gobierno de Morena representa “un riesgo altísimo” que la oposición debe de correr “para evitar que el país se convierta en una gran fosa común”.

“Así lo demuestra el lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien hizo frente al crimen organizado; o del líder de los limoneros en Apatzingán, Bernardo Bravo Martínez, quien se opuso valientemente a la extorsión de la que son presa los productores agrícolas” PRI

PRI: Estrategia de Seguridad de Morena está fallando; “si no pueden, renuncien”

De acuerdo con el PRI, el gobierno de Morena ha convertido a México en un “Estado fallido” que está paralizado mientras “el 60% del territorio nacional es controlado por los cárteles de la droga y el crimen organizado”.

Por ello, exigió a los gobernantes que “si no pueden, renuncien”, pues su estrategia de seguridad está fallando desde hace 7 años.