Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, aseguró que el asesinato de Carlos Manzo se debe a que “le estorbaba al gobierno”.

En entrevista con Azucena Uresti, Mora señaló que se trató de un homicidio relacionado con su lucha contra la inseguridad y el crimen organizado, en Michoacán.

Carlos Manzo recibió al menos 7 disparos el 1 de noviembre de 2025 durante un evento de Día de Muertos; en el ataque un regidor y un escolta resultaron heridos.

Carlos Manzo: Lo mataron por luchar contra el crimen organizado, asegura hermano de Hipólito Mora

De acuerdo con el hermano de Hipólito Mora, a Carlos Manzo lo mataron por luchar en contra del crimen organizado en Michoacán.

Guadalupe Mora aseguró que no había visto a un presidente municipal luchando contra la delincuencia, pues la mayoría se asocia a ellos y “fue por eso que lo mataron”.

“Ese señor le estaba estorbando al gobierno, él iba a ser el siguiente gobernador aquí en Michoacán, traía mucha gente. Yo nunca había visto un presidente municipal que luche contra el crimen organizado…fue por eso que lo mataron” Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora

Asimismo, aseguró que “le estorbaba al gobierno” porque seguramente Carlos Manzo iba a ser el próximo gobernador de Michoacán, cosa que, según Mora, no le convencía a los gobernantes.

Guadalupe Mora teme por su vida tras asesinato de Carlos Manzo; “no tarda en pasarme lo mismo”

Ante el reciente asesinato de Carlos Manzo, Guadalupe Mora aseguró que teme por su vida pues siente que “no tarda en pasarle lo mismo”.

De acuerdo con Mora, como él “habla con la verdad”, y ha estado hablando de la delincuencia en La Ruana y sabe que le tienen “mucho coraje”.