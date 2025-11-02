Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asesinado la noche del 1 de noviembre, lo despidió diciendo dijo que no mataron al presidente de Uruapan sino al mejor presidente municipal de todo México.

Así lo dijo este 2 de noviembre en el homenaje de la plaza principal de Uruapan, Michoacán, donde se le rindieron honores por el cargo público que desempeñaba.

“No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad…” Grecia Quiroz. Esposa de Carlos Manzo

Esposa de Carlos Manzo promete seguir legado de Carlos Manzo y el Movimiento del Sombrero

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, resaltó que él fue el único que se atrevió a hablar con la verdad, sin temor a nada, “sin temor a perder su vida, sin temor a dejar huérfanos a sus hijos el día de hoy”.

Por ello anunció que no van a apagar su voz porque ella va a seguir su legado, con el apoyo de la ciudadanía, mediante el Movimiento del Sombrero, icono del propio Carlos Manzo.

Dijo en su discurso que “agradezco a toda la gente que está reunida sé que esta gente lo apoyó siempre… desde que recaudamos las firmas… aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha… seguiremos su legado, junto con el Movimiento del Sombrero, junto con la ciudadanía… que está cansada de tanta violencia”.

Durante el evento hubo gritos de “no estás sola”, “el pueblo está contigo” y “ningún paso atrás”.

Carlos Manzo entre el apoyo público de ciudadanos de Uruapan y una sepultura privada

El homenaje se llevó a cabo después de una mega procesión acompañada por ciudadanos que mostraron su descontento por el nivel de violencia que se mantiene en el estado de Michoacán.

Se tiene programada la misa de cuerpo presente en la Parroquia de San Francisco a las 17:00 horas y la sepultura de manera privada.