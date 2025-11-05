Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, rendirá protesta este miércoles 5 de noviembre como alcaldesa sustituta de Uruapan ante el Congreso del estado de Michoacán.

Pese a que Hilda Flor del Campo Maldonado asumiría este cargo, el Congreso de Michoacán ratificó ayer que Grecia Quiroz daría mejor continuidad al gobierno de Carlos Manzo.

Esposa de Carlos Manzo, Grecia Quiroz García (Yazmín Betancourt)

Grecia Quiroz asumirá cargo de alcaldesa de Uruapan tras rendir protesta ante el Congreso de Michoacán

Grecia Quiroz arribó a la sesión extraordinaria del Congreso de Michoacán para rendir protesta como la alcaldesa de Uruapan, sustituyendo a Carlos Manzo, quien fue asesinado.

De acuerdo con la información, Grecia Quiroz llegó escoltada por elementos de la Guardia Nacional y simpatizantes del Movimiento Independiente del Sombrero le mostraron su apoyo.

Grecia Quiroz llegó al Congreso de Michoacán. (Captura de pantalla)

Se tiene previsto que la sesión extraordinaria del Congreso de Michoacán inicie a las 2:30 de la tarde y la única orden del día es la ratificación de Grecia Quiroz como alcaldesa de Uruapan.

Tras rendir protesta, Grecia Quiroz regresará al municipio de Uruapan y comenzará su labor como alcaldesa tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo, el pasado sábado 1 de noviembre.