Fiscalía de Chihuahua desmiente foto de agentes de la CIA armados

La Fiscalía de Chihuahua aclaró que la foto, que circula en redes y medios, no muestra a agentes de la CIA armados, pues todos los elementos serían de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

A través de un comunicado, la Fiscalía de Chihuahua desmintió la foto en la que supuestamente aparecen agentes de la CIA, detallando los nombres de las personas que aparecen en la imagen.

Cabe mencionar que, los agentes de la CIA que habrían participado en el operativo en Chihuahua y que, después murieron en un accidente carretero, han sido identificados como:

Foto probaría que agentes de la CIA en Chihuahua portaban armas y uniformes (Cortesía)

Fiscalía de Chihuahua niega veracidad de foto de agentes de la CIA armados

Este martes 28 de abril, comenzó a circular una foto que presuntamente mostraba a agentes de la CIA, que participaron en el operativo en Chihuahua, portando armas y con uniformes de la Fiscalía del estado.

La foto contradecía la versión de la Unidad Especializada del caso sobre que la participación de los agentes de la CIA fue limitada y sin intervención operativa, por lo que no portaban armas ni uniformes.

Sin embargo, la Fiscalía de Chihuahua compartió un comunicado aclarando que todas las personas de la foto son elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y no extranjeros.

De acuerdo con el comunicado, el la foto aparecen:

Pedro Román Oseguera Cervantes

Manuel Genaro Méndez Montes

César Alejandro V. U.

Javier Gerardo M. M.

José Alfredo J. Q.

Ricardo T. G.

Karina M. G.

La Fiscalía de Chihuahua hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a evitar la difusión de información no corroborada, que pueda afectar el desarrollo de investigaciones en curso.