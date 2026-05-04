La Fiscalía General de la República (FGR) anunció en un video mensaje que se está investigando el ingreso de agentes de la CIA en Chihuahua como una posible violación a la seguridad nacional.

La FGR reitera que investigará de manera exhaustiva... ante la presencia de personas extranjeras al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional Ulises Lara, vocero de la FGR

Según Ulises Lara, vocero de la FGR, parte de las investigaciones se centrará en entrevistar a 50 personas que participaron en el operativo junto a los agentes de la CIA en la Sierra de Pinal.

Asimismo, mencionó que se han hecho solicitudes legales para conocer el estado de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes en pleno conocimiento del gobierno de Chihuahua.

FGR citará a entrevista a 50 personas por agentes de la CIA en Chihuahua

Con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, Ulises Lara informó que se citarán a declarar a 50 agentes de Chihuahua por la presencia de elementos de la CIA en acciones encubiertas el 19 de abril en el municipio de Morelos.

Hemos logrado avanzar en la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas, que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra de Pinal en el municipio de Morelos están siendo citadas, a efecto de ser entrevistadas en los próximos días Ulises Lara, vocero de la FGR

Además, agregó que se pidieron los estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, así como el conocimiento de esta situación por parte del Gobierno de Chihuahua.

Con esto, se busca explicar las condiciones legales previas que motivaron, justificaron y delinearon el operativo en Chihuahua, realizado sin el conocimiento previo del gobierno federal.

Finalmente, Ulises Lara mencionó que la FGR continuará investigando para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades sobre lo ocurrido en Chihuahua.

Así es el narcolaboratorio de El Pinal ligado a policías de Chihuahua y agentes de la CIA (Gobierno de Chihuahua )

Agentes de la CIA participaron en operativo en Chihuahua

El 19 de abril se reportó la muerte de dos agentes de la embajada de Estados Unidos y del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua en un accidente vehicular tras un operativo.

El hecho ganó relevancia después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que no se tenía conocimiento del operativo, mientras que la Fiscalía del Estado de Chihuahua señaló que los agentes no habían participado.