La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que abrió una investigación en contra de elementos de la policía montada de San Andrés Cholula, por un caso de presunto abuso de autoridad.

“Esta institución inició un expediente de atención temprana con el fin de realizar las actuaciones correspondientes” Fiscalía de Puebla

Así lo dio a conocer la dependencia estatal por medio de un comunicado en el que indicó que tomó conocimiento de los hechos por los reportes emitidos por medios y en redes sociales.

Sobre el incidente, circula un video en el que se muestran los momentos en los que varios policías sometieron por la fuerza a una mujer delante de sus 2 hijos menores de edad.

Fiscalía de Puebla abre investigación por presunto abuso policial en San Andrés Cholula

La tarde del jueves 11 de junio, una conductora habría ingresado a una zona restringida del Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula, Puebla, por lo que policías le pidieron detenerse.

Sin embargo, la mujer habría hecho caso omiso y presuntamente intentó huir, por lo que los elementos de la policía montada la sometieron y detuvieron incurriendo en un posible abuso de autoridad.

Lo anterior debido a que un video que circula en redes, exhibe los momentos en los que los policías detuvieron de forma agresiva a la conductora, ante la mirada de sus 2 hijos menores de edad.

“Derivado de la información difundida en medios de comunicación y redes sociales respecto a un hecho registrado en el municipio de San Andrés Cholula, con posible afectación de una mujer y dos menores de edad durante una intervención policial, esta institución inició un expediente” Fiscalía de Puebla

Por los hechos, la Fiscalía de Puebla emitió un comunicado en el que resaltó que ya investig la “posible afectación de una mujer y dos menores de edad durante una intervención policial”.

Al respecto, la Fiscalía de Puebla resaltó que dio inicio a un expediente de atención temprana para realizar las actuaciones correspondientes, siempre bajo el principio de imparcialidad.

Gobierno de San Andrés Cholula justifica actuación policial

Ante la polémica que se desató en redes por el video que exhibe el presunto abuso de autoridad de policías contra una mujer, el gobierno municipal emitió un comunicado en el que defendió la actuación de los elementos.

Lo anterior debido a que el gobierno local acusó que la mujer detenida entró a una zona prohibida del parque y no atendió las indicaciones de los policías, e incluso, se asevera que chocó su automóvil.

“Elementos de la Policía Municipal detectaron una camioneta que ingresó a la zona restringida, ubicada en la 5 Norte por la calle 14 Poniente, por lo que se le marcó el alto para indicarle que estaba circulando en un lugar prohibido” Gobierno de San Andrés Cholula

Asimismo, aseveró que la detención de la conductora fue ejecutada por una “elemento mujer” que realizó la captura “haciendo uso racional y proporcional de la fuerza”.

Asimismo, explicó que fue llevada ante el Juez Calificador donde se emitió un certificado médico oficial en el que quedó asentado que “la conductora presentó tercer grado de intoxicación etílica”.

Sobre los menores de edad hijos de la mujer, se garantizó que fueron resguardados en todo momento con el fin de “garantizar su seguridad y bienestar” y quedaron bajo protección hasta el arribo de sus familiares.