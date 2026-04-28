Una fotografía recientemente difundida probaría que agentes de la CIA sí portaban armas y uniformes de la Fiscalía de Chihuahua durante el operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio.

La foto contradeciría la versión que dio Wendy Paola Chávez, titular de la Unidad Especializada del caso, quien aseguró en conferencia de prensa que los agentes no llevaban armas ni uniformes.

“Estas personas no portaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución; vestían ropa civil y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo”. Wendy Paola Chávez

“No portaban armas”: Wendy Paola Chávez sobre agentes de EU (Gobierno de Chihuahua)

Foto revelaría que agentes de la CIA en Chihuahua sí portaban armas y uniformes; contradice versión oficial

En diversos medios se ha divulgado una foto, presuntamente del día en el que se realizó el operativo en Chihuahua, que contradeciría la versión oficial de que agentes de la CIA no llevaban armas.

La foto muestra siete personas, de las cuales, cuatro serían las víctimas que murieron en el accidente carretero:

Contrario a lo que reportó la Fiscalía de Chihuahua, la foto muestra que ambos agentes de la CIA iban vestidos con uniforme y chalecos, además de que portaban armas de la corporación.

Foto probaría que agentes de la CIA en Chihuahua portaban armas y uniformes (Cortesía)

En conferencia de prensa, la Fiscalía de Chihuahua sostuvo que la participación de los agentes de la CIA fue limitada y sin intervención operativa directa, por lo que no portaban armas ni uniformes.