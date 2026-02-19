Marx Arriaga acusa a Mario Delgado de regalar embajadas

Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), acusó a Mario Delgado de regalar embajadas y otros cargos en el gobierno.

Al llegar a Ciudad Juárez, Marx Arriaga dijo que nunca estuvo conforme con Mario Delgado, pero la relación entre ambos se agravó cuando rechazó las ofertas que le hizo para dejar la SEP.

Tras dejar las instalaciones de la SEP el pasado martes 17 de febrero, Marx Arriaga voló a Ciudad Juárez, desde donde dijo que se pondrá al servicio del magisterio y de los estudiantes.

Asimismo, Marx Arriaga acusó que Mario Delgado regala embajadas y otros cargos en el espacio público, luego de confirmar que el funcionario le ofreció un cargo diplomático para dejar la SEP.

Marx Arriaga señaló que en la SEP y en los sindicatos hay infiltrados que quieren desaparecer la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuito, que buscan una educación democrática.

Asimismo, el exfuncionario destacó que, desde que Mario Delgado fue designado como titular de la SEP, se dio cuenta de los “zigzagueos” en su administración, que dañaron el proyecto que inició con AMLO.

“La SEP está llena de funcionarios que no creen en una educación democrática y van a hacer hasta lo imposible para que, el sueño que inició con el obradorismo, desaparezca”. Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la SEP