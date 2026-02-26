El H. Consejo Académico de la UACJ dio a conocer que se aprobó la reincorporación de Marx Arriaga a sus actividades docentes y de investigación a partir del mes de agosto.

Yendo acorde a la misma solicitud que hizo el propio Marx Arriaga a la UACJ, tras su salida de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP.

Marx Arriaga (Especial)

Marx Arriaga se podrá reincorporar a la UACJ en el mes de agosto

La votación sobre la reincorporación de Marx Arriaga a la UACJ se hizo el pasado 25 de febrero de 2026, dándose a conocer los resultados el día 26, donde se aprobó de manera unánime la solicitud.

Marx Arriaga podrá regresar a sus actividades de docente e investigación en la UACJ a partir del mes de agosto de 2026, como parte del inicio del próximo semestre en la institución.

Hay que señalar que Marx Arriaga posee una plaza a tiempo completo en la mencionada universidad, la cual fue puesta en pausa en 2018 tras ser requerido en la SEP durante la anterior administración.

Fue el mismo académico quien solicitó se le reincorporase a las actividades docentes, luego de su salida de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP el pasado 18 de febrero de 2026.

¿Quién es Marx Arriaga? (Redes sociales)

Marx Arriaga pide que su reincorporación a la UACJ sea sin persecución política

A través de redes sociales, previo a su reincorporación a la UACJ, Marx Arriaga solicitó que su regreso a la vida docente se haga sin persecución política o sanciones infundadas.

Marx Arriaga señala que debido a la defensa de la Nueva Escuela Mexicana, se le está “regateando” su regreso a la vida docente, encontrando varios obstáculos en el camino.

Señalando que su lucha no es por el puesto, sino “por una educación democrática, emancipadora, crítica y popular”; además que agradeció el apoyo de varios compañeros y la sociedad civil.

La declaración del docente viene luego de su regreso a Ciudad Juárez, donde en un inicio encontró protestas por su trabajo en la SEP y la manera en la que desarrolló los nuevos libros de texto gratuitos.