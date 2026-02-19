Tras su salida de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), Marx Arriaga hace un llamado a “defender la matria” tras el reconocimiento de Claudia Sheinbaum.

Marx Arriaga reaccionó a las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre su salida luego de su atrincheramiento de 100 horas en las oficinas de la Secretaría de Edición Pública (SEP).

Marx Arriaga pide “defender la matria” tras el reconocimiento de Claudia Sheinbaum

A través de su cuenta de X, Marx Arriaga reaccionó a las declaraciones de Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este miércoles 19 de febrero.

“Defender la matria”: Marx Arriaga tras reconocimiento de Sheinbaum (@MarxArriaga / X )

Marx Arriaga hizo un llamado a “defender la matria” y aseguró que es un honor luchar junto a Claudia Sheinbaum.

En su publicación, Marx Arriaga destacó que el magisterio insurgente promete resguardar el porvenir y seguir formando el pensamiento crítico de los que defenderán a “nuestra matria”.

“¡Es un honor y una honra luchar junto a nuestra presidenta @Claudiashein! El magisterio insurgente le promete resguardar el porvenir y seguir formando desde lo popular y el pensamiento crítico a los ciudadanos que defenderán a nuestra matria. ‘Ajtlamis noxochiu ajtlamis nokuik’” Marx Arriaga

¿Qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre Marx Arriaga?

Claudia Sheinbaum afirmó que Marx Arriaga es una persona honesta de quien no hay evidencias que comprueben lo contrario.

“Es un hombre honesto, no hay nada que demuestre lo contrario” Claudia Sheinbaum

Desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum reviró las críticas contra Marx Arriaga y dejó en claro que siempre reconocerá su trabajo pese a su salida del cargo.

“Dicen: ¿cómo es que Marx Arriaga se le pidió que dejara su cargo y al mismo tiempo hay un reconocimiento? Pues sí, hay un reconocimiento a Marx Arriaga. Es un hombre con doctorado, culto, que hizo un gran trabajo al frente de los libros” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pidió a los retractores de Marx Arriaga que miren su currículum, pues cuenta con una amplia experiencia mejor que la que muchos que lo están criticando.

La presidenta de México señaló que “a veces hay desencuentros internos”, pero eso no descalifica a la persona.

“Toda esta crítica de la derecha ahora contra él, pues nada más que comparen el currículum de Marx Arriaga, sus publicaciones, su trabajo con el de cualquiera de sus críticos” Claudia Sheinbaum

Ante los señalamientos públicos sobre presuntos abusos, Claudia Sheinbaum negó que exista una investigación formal en contra de Marx Arriaga.

Claudia Sheinbaum explicó que la nueva directora de Materiales Educativos de la SEP, Nadia López, tendrá la responsabilidad de revisar las 105 plazas autorizadas por Marx Arriaga tras su destitución.

De esta manera se revisará la legalidad de esos nombramientos y si cumplen con la normatividad vigente.