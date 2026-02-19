La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los hallazgos en los libros de texto que llevaron al despido de Marx Arriaga.

Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica de la SEP, dio a conocer los cambios que se harán a los libros de texto tras la salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME).

SEP aclara los cambios en libros de texto que condujo al despido de Marx Arriaga

Desde Palacio Nacional, Noemí Juárez explicó que en 2025 se puso en marcha un proyecto de revisión y actualización de los libros de texto en México.

Esto con la finalidad de realizar adecuaciones necesarias en los materiales educativos para que reflejen de manera adecuada la diversidad del país.

“Los libros son de todos y son para nuestras niñas, niños y adolescentes” Noemí Juárez

Entre las observaciones recabadas destacan desde ajustes en imágenes hasta la precisión del lenguaje utilizado, así como adecuaciones pedagógicas que consideren el nivel educativo de los alumnos.

Noemí Juárez explicó que se están recomendando cambios que eviten estereotipos, especialmente en las representaciones de personas afrodescendientes.

Ya que se busca tener una educación más inclusiva y equitativa, ya que los libros de texto son resultado de un esfuerzo colectivo: “son la suma de muchas voces”.

Como parte de este proyecto se visitó escuelas, hubo consultas con docentes, colectivos académicos y organizaciones sociales para enriquecer el contenido de los libros de texto.

De esa revisión surgieron observaciones específicas que ahora forman parte del proceso de corrección y perfeccionamiento.

Noemí Juárez destacó que estos ajustes no obedecen a una ruptura del modelo educativo, sino a la necesidad de perfeccionarlo.

SEP resalta que cambios en libros de texto son garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes

Noemí Juárez resaltó que las modificaciones son para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en la educación.

Aunque no especificó la fecha exacta para la culminación de estas modificaciones, mencionó que los materiales correspondientes a los ciclos escolares 2026-2027 están en proceso de impresión y distribución.

Y es que destacó que cualquier retraso en la producción podría comprometer la entrega oportuna al inicio de clases.

Ya que entre enero y junio se imprimen hasta 30 millones de ejemplares mensualmente, para cumplir con la distribución anual de alrededor de 155 millones.

En cuanto a las guías para docentes, Noemí Juárez aclaró que fueron diseñadas en 2024 a solicitud de la administración anterior, como apoyo para implementar el plan de estudios 2022.

Estos materiales iniciales se publicaron en formato digital, pero la actual administración ha decidido impulsar su impresión en respuesta a la demanda del magisterio.