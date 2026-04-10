El PRI se pronunció sobre el incendio en refinería Olmeca de Dos Bocas la tarde del jueves 9 de abril, acusando que es responsabilidad de la negligencia de Morena.

“¡Vean el resultado de que el país esté gobernado por la bola de ineptos de MORENA!" Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

El PRI afirmó que no se trata de un hecho aislado, ya que sólo el pasado 17 de marzo tuvo lugar otro incendio que dejó un total de 5 muertos, así como dos derrames.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el origen del incendio; sin embargo, vecinos apuntan caída de sustancias que podrían ser nocivas para la salud.

PRI arremete contra Morena por incendio en refinería Olmeca de Dos Bocas; acusa negligencia

Con varios videos del incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, el PRI acusó nuevamente que Morena no sabe gobernar, ya que el incidente demostraría que sus obras ponen en riesgo a los mexicanos.

El PRI añadió que el incendio en la refinería Dos Bocas es consecuencia directa de la negligencia, así como su obsesión para hacer negocios que están al margen de la seguridad.

Añadió que las obras de Morena son inútiles y mal planeadas, y pese a que las presume como “grandes proyectos”, sólo representan riesgos, corrupción e irresponsabilidad.

En su publicación, el PRI acusó directamente que a Morena no le importa la seguridad de los trabajadores ni la vida de los mexicanos, solo cumplir sus caprichos políticos.

PRI acusa a Morena de negligencia por incendio en refinería Dos Bocas (Captura de pantalla)

A dicho posicionamiento se sumó el Comité Directivo Estatal del PRI en Tabasco, que añadió exigencia de información clara y responsabilidad de Pemex, a quienes también señalaron de negligencia.

Refinería Olmeca de Dos Bocas es reconocida por incendios, no como orgullo: Alito Moreno

Individualmente también desde sus redes sociales, Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, también arremetió en contra de Morena por incendio de la refinería de Dos Bocas.

Alejandro Moreno añadió que si bien prometieron que sería un orgullo nacional, la refinería de Dos Bocas es noticia pero por incendios, además de señalar fallas y sobrecostos.

El dirigente del PRI añadió que el incendio de la refinería Olmeca de Dos Bocas es un retrato de la incapacidad, que le ha costado miles de millones a los mexicanos.

Tanto Alejandro Moreno como el mensaje de su partido afirmaron que “con el PRI estaríamos hablando de buenos resultados” tras incendio en la refinería de Paraíso, Tabasco.