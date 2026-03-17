El incendio en Dos Bocas que se registró la mañana del martes 17 de marzo, dejó un saldo de 5 muertos y varios lesionados, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida” Pemex

Por medio de un comunicado, la empresa productiva del estado mexicano explicó las causas del siniestro y sostuvo que ocurrió debido a un desborde de aguas aceitosas que se incendiaron.

Tras detallar que entre las 5 personas muertas hay una trabajadora de Pemex, afirmó que se trabaja con las autoridades y se brinda atención a las personas que resultaron heridas en los hechos.

Incendio en Dos Bocas dejó 5 muertos; Pemex explica causas del siniestro

A través de un comunicado, Pemex dio a conocer que el incendio en Dos Bocas ocurrido la mañana del 17 de marzo, dejó 5 muertos y otras personas lesionadas.

En su desplegado, la empresa explicó las causas del incendio y aseveró que todo inició debido a las lluvias de gran intensidad que se registraron en las últimas horas.

Lo anterior debido a que aseveró que las fuertes precipitaciones, causaron un desborde de aguas aceitosas que se estancaron afuera de la barda perimetral de Dos Bocas.

Sin explicar el motivo específico, Pemex indicó que los líquidos se incendiaron generando la conflagración que provocó la muerte de 5 personas y las lesiones en varias más.

Civiles habrían muerto por incendio en Dos Bocas

Al informar que el incendio en Dos Bocas dejó 5 personas muertas, Pemex refirió que entre las personas fallecidas se identificó a una trabajadora de la empresa.

“Como consecuencia de estos hechos, lamentablemente cinco personas perdieron la vida, entre ellos, una trabajadora de Pemex” Pemex

Sin embargo, en el comunicado Pemex no abundó en detalles sobre la identidad de las otras 4 víctimas mortales, pero no se descarta que se traten de civiles por la zona donde ocurrió el siniestro.

Luego de aseverar que la situación ya fue controlada y no hay riesgos para más personas, Pemex sostuvo que colabora con las autoridades correspondientes para determinar las causas del incidente.

De la misma forma, Pemex garantizó que se brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas con el fin de que se reciban la atención que corresponde luego del incidente.