Grecia Quiroz se pronuncia y rechaza la violencia en Uruapan tras ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que dejó un niño lesionado: “Con los niños no”.

“Ante los hechos ocurridos durante la madrugada, decirles que estoy en comunicación con la familia donde se encontraba un menor de edad, se les está dando la atención, justo en este momento la mamá se encuentra en el quirófano esperando primero Dios salga todo muy bien” Grecia Quiroz

Una célula del CJNG atacó a una pareja que viajaba en una camioneta con su hijo, provocando que el menor y su madre resultaran lesionados.

Grecia Quiroz rechaza violencia en Uruapan

El domingo 24 de mayo de 2026 la presidenta municipal de Uruapan compartió un mensaje en contra de la violencia tras el ataque contra un menor y su familia.

Grecia Quiroz condenó la violencia en Uruapan e informó que está en contacto con la familia del menor que resultó lesionado tras el ataque del CJNG.

Grecia Quiroz condena ataque del CJNG que dejó lesionado a un menor (Facebook/Grecia Quiroz )

Aseguró que el menor y su madre, quien fue sometida a una cirugía, cuenta con la atención necesaria.

La alcaldesa de Uruapan hizo un llamado al crimen organizado: “si tienen deudas o algún asunto que tratar; les pido que respeten las vidas inocentes “.

Grecia Quiroz pidió a la delincuencia que respete a los menores y aseguró que la familia de los afectados por el ataque está en constante comunicación con ella.

Ataque del CJNG en Uruapan deja un menor lesionada

Los hechos condenados por Grecia Quiroz ocurrieron la noche del sábado 23 de mayo, cuando el menor viajaba con sus padres a bordo de una camioneta en la colonia La Cedrera.

Un grupo de sicarios interceptó la camioneta y abrió fuego contra el auto; el hombre murió en el lugar, mientras que la mujer y su hijo resultaron lesionados.

El menor y su madre fueron trasladados a un hospital cercano, la mujer fue operada de emergencia.

Hasta el momento no hay información del estado del menor y su madre, pero la alcaldesa de Uruapan aseguró que tienen la atención médica necesaria y que sigue en contacto con la familia de los afectados.