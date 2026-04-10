El incendio en Refinería Olmeca, en Dos Bocas, que tuvo lugar la tarde del jueves 9 de abril, despertó el interés sobre el coque.

De acuerdo con lo declarado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el incendio en Dos Bocas, habría iniciado en la coquiza, bodega donde se almacena el coque. Su temperatura sería el origen.

Por lo que acá te explicamos qué es y para qué sirve.

¿Qué es el coque?

El coque es un combustible sólido que se obtiene al calentar carbón mineral a temperaturas de hasta 1300 °C en ausencia de aire, proceso que elimina sus componentes volátiles.

Es utilizado principalmente en la industria siderúrgica como agente reductor y fuente de calor para fundir hierro y acero.

Características Principales:

Producción : Se elabora en hornos especiales durante un proceso de destilación que dura entre 10 y 24 horas.

: Se elabora en hornos especiales durante un proceso de destilación que dura entre 10 y 24 horas. Uso Industrial : Debido a su alta temperatura se prioriza su uso frente el carbon en la producción de hierro y acero.

: Debido a su alta temperatura se prioriza su uso frente el carbon en la producción de hierro y acero. Tipos : Coque metalúrgico (derivado del carbón) y coque de petróleo.

: Coque metalúrgico (derivado del carbón) y coque de petróleo. Ventajas: Su combustión genera menos humo y menos contaminación.

Emisión de coque (Francisco Villeda / Cuartoscuro / Cuartoscuro)

¿Para qué sirve el coque?

Aunque en la Mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, indicó que el coque se puede gasificar para producir fertilizantes, no es un fertilizante en sí mismo.

El uso principal del coque se aplica en la industria siderúrgica ya que éste funciona como combustible y es un agente reductor en altos hornos para la fabricación de hierro y acero.

Aunado a esto, funciona como generador de energía al ser utilizado como combustible en centrales eléctricas.

Además es adquirido por empresas dedicadas a la construcción, con coque se construyen ladrillos de cemento.

Y finalmente, es una alternativa competitiva al carbón y gas natural.

En conclusión, se usa en: