En redes sociales se compartió el video de otro incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco hoy jueves 9 de abril. Pemex ya confirmó el incidente mediante una publicación.

Como se observa en el video del incendio en la refinería de Dos Bocas, hay una intensa columna de humo que es visible a varios kilómetros de distancia.

Vecinos de Paraíso, Tabasco, señalaron a su vez una presunta explosión que dio origen a este nuevo incidente en una de las plantas de la refinería Olmeca de Dos Bocas.

Incendio en refinería Olmeca de Dos Bocas genera pánico entre trabajadores y vecinos

En redes sociales, circulan diversos videos sobre el incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, grabados por los mismos vecinos y trabajadores de Paraíso, Tabasco.

Tal como narraron los vecinos de Paraíso, el incendio comenzó alrededor de las 17:00 horas y temían que su magnitud no permitiera controlarlo pese a los diversos equipos de emergencia.

Debido a la intensa columna de humo captada desde diversos puntos de Paraíso, varios vecinos se alejaron o resguardaron ante las sustancias tóxicas que podrían liberarse por el incendio.

Asimismo, el nuevo incendio de este jueves 9 de abril tiene lugar un día después de que la refinería Olmeca de Dos Bocas realizara un simulacro, en el que pidió no alarmarse.

Atentos: acaba de registrarse una gran explosión en la refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. pic.twitter.com/scdBJ0AdfQ — Rubén Cortés (@Ruben_Cortes) April 9, 2026

Pemex descarta lesionados por incendio en refinería Olmeca de Dos Bocas

Mediante una breve publicación en en redes sociales, Pemex confirmó que el incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas tuvo lugar en la bodega de la planta de Coque.

Sin embargo, no dio más información referente al origen del incendio, que acorde con vecinos de la refinería de Dos Bocas, fue inicialmente una explosión, tampoco mencionado por Pemex.

De momento, Pemex descarta que haya personas lesionadas por el incendio en refinería Olmeca de Dos Bocas, en donde ya trabajan los servicios de emergencia.

Pemex descarta lesionados por incendio en refinería Olmeca de Dos Bocas (Captura de pantalla)

Nota en desarrollo, en breve más información...