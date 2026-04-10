La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el incendio registrado la tarde del 9 de abril en Refinería Olmeca, en Dos Bocas, fue controlado sin daños estructurales ni personas fallecidas.

A través de su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que la posible causa del incendio en Dos Bocas apunta a una coquizadora.

“Probablemente es la temperatura de la que sale el coque, de la coquitazora“ Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

De acuerdo con la mandataria, de 63 años de edad, el coque se almacena en la zona donde se habría originado el incendio que fue controlado en menos de tres horas.

”Esta almacenado en una zona, ahí donde estaba almacenado, justo donde estaba saliendo el primer almacén del coque, se produce el incendio que fue controlado entre 2 ó 2 horas y media” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Sin embargo, será la Fiscalía, con la colaboración de Pemex, quien informe sobre la causa. Ya se inició la investigación y se llevan a cabo los primeros análisis técnicos.

¿Qué es el coque?

En palabras de Claudia Sheinbaum, el coque es el producto del petróleo que queda de la refinación.

Se utiliza en hornos de cemento para producir el quinqué de cemento, además de que se puede gasificar para producir fertilizantes, un proyecto en el que ya trabaja la Cuarta Transformación.

Debido a que actualmente se vende a cementeras, se almacena en una bodega, su alta temperatura habría ocasionado un incendio.

Actualmente, Refinería Olmeca, en Dos Bocas, produce mucho coque ya que se produce gasolina, diésel de bajo contenido de azufre y otros derivados.

Claudia Sheinbaum rechaza eventos preocupantes en Dos Bocas

Por otro lado, Claudia Sheinbaum negó que en menos de un mes se hayan registrado dos incendios en la Refinería Olmeca, en Dos Bocas.

Al escuchar de la voz de una periodista que el pasado 17 de marzo, un incendio por aguas aceitosas en Refinería Olmeca, dejó un saldó de cinco personas muertas así como un preocupante derrame de hidrocarburos, Sheinbaum negó que el evento ocurriera en Dos Bocas.

La Jefa del ejecutivo asegura que el siniestro se registró afuera de la refinería.

“Hubo un incendio en la zona de afuera. Fiscalía está investigando porque hubo personas fallecidas y Pemex está colaborando para determinar la causa, pero fue afuera de la barra de la refinería Dos Bocas, ya para acercarse al puerto” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

En cuanto a la fuga de gas de la semana pasada, Sheimbaum no se pronunció al respecto.