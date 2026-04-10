Por medio de redes, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que luego del incendio en la refinería Dos Bocas que se registró la tarde del 9 de abril, ya se han retomado las operaciones.

“Se confirma que la refinería opera con normalidad” Pemex

En su publicación, Pemex refirió que el director general, Víctor Rodríguez Padilla, encabezó de manera personal todas las acciones que se pusieron en marcha con el fin de regularizar las operaciones.

De la misma forma, la empresa productiva del estado mexicano sostuvo que tras el incidente en la planta refinadora se pudo confirmar que no hay personas lesionadas.

Refinería Dos Bocas reanuda operaciones tras incendio (@Pemex/X)

Pemex reporta que refinería Olmeca de Dos Bocas ya retomó operaciones tras el incendio

La tarde del jueves 9 de abril de 2026 se registró un incendio al interior de la refinería Olmeca de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, por el que se activaron los protocolos de seguridad.

Sobre lo ocurrido, la empresa paraestatal indicó que el siniestro se desarrolló en la zona de la bodega de la planta de Coque y tras lograr sofocar las llamas, se dio a conocer que ya se reanudaron operaciones.

Sobre ello, Pemex indicó en su mensaje que las acciones que se desplegaron para atender el incendio fueron supervisadas de forma personal por el director general, Víctor Rodríguez Padilla.

En las labores, resaltó, Víctor Rodríguez Padilla encabezó los trabajos de coordinación y se encargó de dirigir personalmente las acciones para regularizar las operaciones para el manejo de coque.

Finalmente, la compañía refirió que al concluir los respectivos trabajos de atención, se puede confirmar que la refinería Olmeca Dos Bocas “opera con normalidad” y “se eliminaron todos los riesgos”.

Incendio en Dos Bocas (Especial)

Así fue el incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas

Sobre el incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas que ocurrió la tarde del 9 de abril de 2026, Pemex explicó que tuvo lugar en la planta coquizadora y la bodega de coque, por lo que se generó una intensa movilización.

Ante el siniestro, Pemex activó protocolos de emergencia y confirmó que el incendio fue controlado alrededor de las 18:25 horas, sin que se registraran afectaciones en la producción.

Para extinguir el incendio participaron más de 150 elementos de Pemex, Marina y Sedena, quienes emplearon agua y espuma para contener las llamas y evitar su propagación a otras áreas del complejo

Autoridades federales y estatales informaron que se abrió una investigación para determinar las causas, en tanto que se reportó que tras lo hechos se registró un saldo blanco en personal.