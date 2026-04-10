Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió un comunicado tras el incendio que se registró la tarde del jueves, 9 de abril de 2026, en la Refinería Olmeca en Dos Bocas.

De acuerdo Pemex, al percatarse del incendio en Dos Bocas, se activaron protocolos de seguridad y se movilizaron servicios de emergencia por lo que el siniestro fue controlado alrededor de las 18:25 de ese mismo día.

Esto se logró con la colaboración del personal de la empresa petrolera estatal de México en conjunto con Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias Sur (GRAME SUR), SEMAR y Protección Civil Estatal y Municipal.

“La intervención oportuna del personal y de los sistemas contra incendio, así como la aplicación de los protocolos de seguridad y movimientos operativos, permitieron controlar el incidente en poco más de hora y media.” Pemex

Incendio en Dos Bocas controlado y sin lesionados

Pemex informa que el incendio que alertó a vecinos aledaños a Dos Bocas, inició en la fosa de almacenamiento de coque.

Tras una larga inspección se concluyó que ninguna persona resultó lesionada y tampoco intoxicada a causa del pesado humo que generó el siniestro.

Así como Protección Civil descartó riesgos para la comunidad aledaña: “No hay motivo de alarma”, subrayó.

Cabe mencionar que la refinería retomó sus operaciones, en tanto que autoridades revisan las causas que originaron el evento.

incendio en Dos Bocas (Especial)

Segundo incendio en Dos Bocas en menos de un mes

El evento ocurre semanas después del registrado el pasado 17 de marzo, día en que un incendio por aguas aceitosas en Refinería Olmeca en Dos Bocas, dejará un saldo de cinco personas muertas así como un derrame de hidrocarburos que alcanzó el Río Seco y afectó al sector pesquero y turístico.

Es el tercer evento registrado en menos de dos meses. El pasado martes se reportó una presunta fuga de gas, al respecto, Pemex aseguró que se trató de vapores derivados de operaciones normales.