La presidenta Claudia Sheinbaum informó la tarde de este jueves 9 de abril sobre el incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, tras mantener una llamada con el director de Pemex.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, Petróleos Mexicanos (Pemex) precisó que el incendio, el cual generó fuertes llamas y una columna de humo que se alzó por varios metros de altura, está localizado en una zona de almacenamiento de coque y se encuentra totalmente controlado.

Sin personas lesionadas por incendio en Dos Bocas, confirma Sheinbaum tras llamada con Pemex

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum compartió los pormenores del incendio registrado la tarde del jueves 9 de abril en la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco.

Tras una llamada con Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, así como con el gerente de Dos Bocas, Sheinbaum detalló que por el fuerte siniestro no se reportan personas lesionadas.

En las labores para sofocar las llamas participan 150 elementos de Pemex, quienes reciben apoyo por parte de personal de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del gobierno de Tabasco.

Sheinbaum informa sobre incendio en Dos Bocas tras llamada con Pemex (Captura)

Luego de su informe, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que será Pemex quien continúe brindando información sobre el incendio en Dos Bocas, el cual generó alarma entre la población y personal de la refinería Olmeca.

¿Qué pasó en la refinería Olmeca de Dos Bocas?

Un fuerte incendio se registró la tarde del jueves 9 de abril de 2026 en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron las fuertes llamas que se generaron en la planta, además de una columna de humo que fue visible a varios kilómetros de distancia.

Reportes señalan que el incendio comenzó cerca de las 17:00 horas, generando la movilización de los servicios de emergencia, tanto de Pemex, como federales y estatales.

Un día antes al incendio se llevó a cabo un simulacro para este tipo de emergencias, por lo que ayudó a que personal mantuviera la calma y lograra atender la situación.