La tarde de este jueves 9 de abril se reportó un nuevo incendio en la refinería Olmeca de Dos Bocas, en el estado de Tabasco; reportes indican que un día antes se realizó un simulacro.

El periodista Gilberto Núñez informó en redes que hace poco más de 24 horas se habría realizado un simulacro en la refinería Dos Bocas para evitar incidentes como el que ocurrió hoy.

Antes del incendio, hubo simulacro en refinería Dos Bocas (Captura de pantalla)

Habrían realizado un simulacro en refinería Dos Bocas antes del incendio

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el incendio de hoy en la refinería Dos Bocas, precisando que el siniestro ocurrió en la bodega de la planta de Coque; sin registro de personas lesionadas.

El incidente se dio luego de que trabajadores de la refinería Dos Bocas realizaran un simulacro, que tuvo fecha el pasado miércoles 8 de abril cerca de las 11:45 a.m. en el área de tanques esféricos.

A través de redes sociales se divulgaron los videos que muestran una gran columna de humo, visible desde varios kilómetros, saliendo de la refinería Dos Bocas, lo que causó alarma en la zona.

Cabe mencionar que este incendio se da dos días después de que vecinos de Lázaro Cárdenas reportaron un olor intenso a gas y a menos de un mes del incendio que dejó cinco personas muertas.