Las dos escuelas públicas ubicadas a unos metros de la refinería Dos Bocas, por fin podrían ser reubicadas gracias a que el ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, recibió la donación de un terreno.

Así lo dio a conocer el alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, quien informó que una empresa inmobiliaria donó un terreno de 10 mil metros cuadrados que será ocupado para el traslado de los planteles.

Además, resaltó que debido a que el terreno que recibió el gobierno municipal tiene un tamaño considerable, se planea erigir otro proyecto en él, en referencia al CRIT Tabasco.

Escuelas cerca de Dos Bocas por fin serían reubicadas

Desde el inicio de la construcción de la refinería Dos Bocas, en el 2019, docentes y padres de familia de la escuela Abías Domínguez Alejandro y el jardín de niños Agustín Melgar, exigieron trasladar los planteles a otra zona.

Sin embargo, durante años las autoridades estatales y municipales, negaron la posibilidad de reubicar las escuelas al anteponer diversos argumentos, situación que por fin cambiaría.

Lo anterior debido a que el ayuntamiento de Paraíso, recibió la donación de un terreno de 10 mil metros cuadrados en el cual se planea reubicar las 2 escuelas públicas.

“Tuvimos a bien recibir ya la donación oficial de un espacio de terreno que fue donado por la inmobiliaria Sevilla S.A. de C.V., donde nos han cedido un total de 10 mil 263 metros cuadrados (...) disponibles por parte de esta administración municipal del municipio de Paraíso, Tabasco" Alfonso Baca Sevilla. Alcalde de Paraíso

Al respecto, el alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla, informó que fue la empresa inmobiliaria Sevilla S.A. de C.V. la que concretó la donación del terreno a la administración municipal.

Sobre la reubicación de las escuelas, dijo que es por solicitud de la Gerencia de Responsabilidad Social de Pemex, que se procederá con el traslado de la escuela primaria y el jardín de niños.

Refinería Dos Bocas (Cortesía)

Terreno donado a Paraíso también se usará para construir un CRIT

Al informar sobre la donación del terreno para reubicar las escuelas cercanas a Dos Bocas, el alcalde de Paraíso destacó que el inmueble también será usado para construir el CRIT, Tabasco.

Sobre ello, refirió que se contempla la erección de un Centro Integral de Rehabilitación, el cual recordó, fue solicitado por el gobernador del estado, Javier May Rodríguez

Cabe destacar que el predio se ubica en la parte posterior de la empresa Chedraui y fue considerado por el edil como un hecho histórico para el municipio, pues se destinará a proyectos de bienestar social.