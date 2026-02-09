La alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, Lorena Marisol Rodríguez, aclaró los rumores sobre su relación con Diego Rivera y sus funcionarios.

Luego de su toma de protesta, la alcaldesa señaló que no va a seguir órdenes de nadie y reiteró que no forma parte de ningún grupo relacionado con el alcalde detenido el pasado 5 de febrero.

Lorena Marisol Rodríguez niega relación con grupo de Diego Rivera

A pregunta expresa sobre si pertenecía al grupo de funcionarios cercanos a Diego Rivera Navarro, detenido por los delitos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada, la alcaldesa interina de Tequila lo negó.

“Soy totalmente independiente (del grupo de Diego Rivera). A mí no me gustaría obedecer órdenes de otra persona” Lorena Marisol Rodríguez, alcaldesa interina de Tequila

Asimismo, señaló que no va a seguir órdenes de otras personas y que su gobierno será completamente independiente de la administración saliente debido a la comisión de diversos delitos.

Por otra parte, señaló que no tiene ninguna relación con el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio Villareal, más allá de haber sido un compañero de trabajo.

“Ninguna, él (Juan Gabriel Toribio Villareal) no tiene influencia sobre mí, fue mi compañero de trabajo” Lorena Marisol Rodríguez, alcaldesa interina de Tequila

Acusan a Lorena Marisol Rodríguez de pertenecer al grupo de Diego Rivera

Por otra parte, la regidora Luz Elena Aguirre, militante de Morena, acusó a Lorena Marisol Rodríguez de pertenecer al mismo grupo de Diego Rivera que realizaba acciones de extorsión a comerciantes y empresarios.

“Es una extensión de la misma gente, de las mismas políticas, del mismo todo” Luz Elena Aguirre, regidora

Asimismo, aseguró que la alcaldesa interina de Tequila “era incondicional” del alcalde detenido, Diego Rivera Navarro.