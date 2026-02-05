Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido en el marco del Operativo Enjambre y será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

La SSPC informó que junto a él fueron aprehendidos tres funcionarios municipales, mientras enfrenta acusaciones por presuntos vínculos con el CJNG, extorsión y desvío de recursos públicos.

Operativo Enjambre: Diego Rivera Navarro y tres funcionarios de Tequila fueron detenidos

Como parte del Operativo Enjambre, autoridades federales detuvieron en Jalisco al alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien será trasladado al penal del Altiplano, considerado de máxima seguridad.

La detención fue confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien informó sobre el despliegue coordinado que derivó en la captura del edil. Posteriormente, se difundieron imágenes del momento de su aprehensión.

Sin embargo, Diego Rivera Navarro no fue el único detenido durante el operativo. También fueron arrestados tres funcionarios del Ayuntamiento de Tequila, presuntamente vinculados a los hechos investigados:

Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila

Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro y Predial

Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas

El Operativo Enjambre forma parte de una estrategia federal para combatir redes de corrupción y posibles vínculos criminales en gobiernos municipales. Hasta el momento, las autoridades no han detallado los delitos específicos que se imputarán a los detenidos, aunque se prevé que en las próximas horas se amplíe la información oficial.

Trasladan a Diego Rivera al penal del Altiplano

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Diego Rivera Navarro fue detenido el jueves 5 de febrero de 2026 a las 06:52:00 horas en Jalisco.

Registro de detención de Diego Rivera (Registro Nacional de Detenciones )

Asimismo, el registro revela su estatus de detención como “en traslado”; de acuerdo con Ciro Gómez Leyva, será llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿De qué delitos se acusa a Diego Rivera? Alcalde de Tequila

Diego Rivera Navarro es señalado por presuntos vínculos con el CJNG, así como por extorsión en el municipio que gobierna.

Asimismo, Diego Rivera, alcalde de Tequila, enfrenta denuncias por:

manejo de extorsión a cervecerías y tequileras

desvío de recursos públicos

abuso de autoridad, cobros indebidos

violencia política por razón de género

abuso de autoridad y libertades públicas

Cabe recordar que uno de los casos más representativos de las denuncias de corrupción y extorsión es la denuncia de la empresa José Cuervo, quien señaló que el alcalde de Tequila, Diego Rivera, le pidió 60 millones de pesos para no cerrar su planta.