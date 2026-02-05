Diego Rivera Navarro, detenido el jueves 5 de febrero luego de poco más de un mes de la denuncia de Grupo Cuervo por extorsión.

El alcalde de Tequila, fue denunciado por extorsión a principios de diciembre de 2025 ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a cargo de Salvador González de los Santos, por parte del grupo tequilero.

La denuncia fue interpuesta por Grupo Cuervo al considerar que el cobro por el concepto de predial, por 60 millones de pesos para su fábrica, era sobrevaluado.

Conflicto entre Grupo Cuervo y Diego Rivera Navarro: Denuncian extorsión por 60 millones de pesos

A principios de diciembre de 2025, la empresa Grupo Cuervo inició una denuncia en contra de Diego Rivera Navarro y 3 funcionarios más del municipio de Tequila ante la Fiscalía de Jalisco.

De acuerdo con la empresa que produce el tequila José Cuervo, el municipio exigió el pago por 60 millones de pesos por el concepto de predial y que, si lo hacía el pago, se colocarían sellos de clausura.

Para el 10 de diciembre, se realizó una reunión de mediación en Palacio de Gobierno con la presencia de funcionarios estatales y federales, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación, según señaló el mismo alcalde de Tequila.

A pesar de que Diego Rivera Navarro dijo que se había llegado a un acuerdo, un día después la Fiscalía de Jalisco confirmó la presencia de carpetas de investigación en contra del alcalde de Morena.

Cabe señalar que en la mediación se acordó el pago de alrededor de 17 millones de pesos, es decir, la tercera parte de lo que el municipio le exigía pagar para no clausurar la planta de producción en Tequila.

Finalmente, en medio del Operativo Enjambre realizado en Jalisco, Diego Rivera fue detenido por elementos del Gabinete de Seguridad y fue trasladado al penal del Altiplano.

Otros funcionarios de Tequila, Jalisco, que fueron detenidos relacionados con la extorsión a Grupo Cuervo, así como con su supuesta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son:

Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila

Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro y Predial de Tequila

Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas de Tequila

Diego Rivera también ha sido acusado de violencia política de Género

Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, también ha sido acusado en diversas ocasiones de violencia política de género.

Esto contra 3 regidoras de diferentes partidos políticos, quienes denunciaron un patrón sistemático de acoso y amenazas, así como de obstrucción de sus funciones al no permitirles ingresar a la sala de regidores o al ayuntamiento; así como la retención de sus salarios y mensajes anónimos con amenazas directas.

Se trata de: