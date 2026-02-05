Tras la detención de Diego Rivera Navarro, Morena Jalisco aseguró que “nadie está por encima de la ley”.

El alcalde de Tequila, Jalisco, es señalado por delitos como extorsión y desvío de recursos públicos, así como por su posible relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, junto con Diego Rivera, se detuvo a 3 funcionarios más:

Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública

Juan Gabriel Toribio Villareal, director de Catastro y Predial

Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas

Morena Jalisco reacciona a detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila

Morena Jalisco reaccionó a la detención de Diego Rivera en el Operativo Enjambre, anunciado la mañana del 5 de febrero.

De acuerdo con el partido guinda, “cree y defiende el Estado de Derecho” y señaló que el alcalde de Tequila tiene el derecho de defenderse y exponer “lo que a su defensa convenga”.

Sin embargo, recordó que “nadie está por encima de la ley” y refrendó que Morena Jalisco es respetuoso por las instituciones y a las investigaciones que se realizan en contra de su militante.

“Será la justicia, y solo la justicia, la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones” Morena Jalisco

¿De qué delitos se acusa a Diego Rivera? Alcalde de Tequila

Diego Rivera Navarro es señalado por presuntos vínculos con el CJNG, así como por extorsión en el municipio que gobierna.

Sin embargo, no son los únicos señalamientos y denuncias contra el alcalde de Tequila pues también se le ha acusado de: