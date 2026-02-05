Juan Pablo Colín es un político destacado del PAN en Jalisco que ha combinado su labor legislativa como diputado local con responsabilidades de liderazgo partidista como presidente estatal del PAN en Jalisco. Si quieres conocer más acerca de Colín, aquí te contamos todo sobre su trayectoria.

¿Quién es Juan Pablo Colín?

Juan Pablo Colín es un político mexicano activo en el Partido Acción Nacional (PAN) en el estado de Jalisco, es conocido por ser diputado local en el Congreso del Estado de Jalisco y por ocupar el cargo de Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN Jalisco.

Como dirigente panista en Jalisco ha promovido actividades internas del partido, como reuniones con presidentes municipales, eventos para jóvenes militantes y la entrega de constancias a ganadores de elecciones municipales

¿Qué edad tiene Juan Pablo Colín?

Juan Pablo Colín nació el 4 de agosto; sin embargo, se desconoce la fecha exacta de nacimiento, por lo que no es posible determinar su edad.

¿Juan Pablo Colín tiene esposa?

Se desconoce si Juan Pablo Colín tiene pareja, pues su vida personal se mantiene en privado.

Juan Pablo Colín, diputado del PAN en Jalisco (FB: Juan Pablo Colín Aguilar)

¿Qué signo zodiacal es Juan Pablo Colín?

Al haber nacido el 4 de agosto, Juan Pablo Colín es Leo, signo que se caracteriza por ser apasionado, creativo y seguro.

¿Juan Pablo Colín tiene hijos?

La vida de Juan Pablo Colín se mantiene fuera del ojo público, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Juan Pablo Colín?

Juan Pablo Colín cuenta con una licenciatura en la Universidad de Guadalajara; sin embargo, se desconoce en qué ámbito es.

¿En qué ha trabajado Juan Pablo Colín?

Juan Pablo Colín se ha dedicado de lleno a su vida política, destacando su cargo como Diputado Local en el Congreso de Jalisco por parte del PAN.

Además es dirigente estatal del PAN desde el 2024, cargo desde donde ha impulsado posiciones públicas sobre temas sociales y políticos, como posturas frente al transporte público, a reformas judiciales y a políticas sociales, así como estrategias de fortalecimiento del partido.