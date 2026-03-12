Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que tras un intercambio de comunicación con Estados Unidos se logró detener a un líder criminal.

El secretario informó que gracias a esta detención en trabajo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), 14 millones de dosis de fentanilo quedaron fuera de las calles.

Seguridad logra captura de líder criminal con datos compartido por la DEA

Omar García Harfuch compartió el logro de un trabajo en conjunto del gabinete de Seguridad con la DEA, llegando a la detención de Yair “N”, líder criminal que operaba en Colima.

A través de X, dio a conocer que sucedieron dos acciones en Villa de Álvarez en Colima contra el tráfico de fentanilo y metanfetamina.

Hubo aseguramiento de 270 kilogramos de fentanilo en polvo y pastillas, lo que sería un aproximado de 14 millones de dosis que no serán traficadas en las calles del estado.

Por otra parte, se informó la detención de Yair “N”, que es el líder criminal de “una célula” del narcotráfico que se dedicaba a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina.

Asimismo, se detalló que además del líder criminal, hubo la detención de seis sujetos más, así como el aseguramiento de dos inmuebles que eran usados para el almacenamiento de las drogas.

Omar García Harfuch informa detención de líder criminal tras información de la DEA. (@OHarfuch)

Yair "N" fue detenido en Colima; es un líder criminal. (@OHarfuch)

Droga decomisada tras captura de Yair "N" en Colima. (@OHarfuch)