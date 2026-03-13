La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Uruguay confirmó la detención en Bolivia del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

Tras la detención de Sebastián Marset; el ministro del Interior boliviano, Marco Antonio ​Oviedo confirmó que el delincuente ya fue trasladado en avión a Estados Unidos.

Sebastián Marset, uno de los más buscados por la DEA es detenido en Bolivia

A través de las redes sociales y con fotos, la SENAD confirmó la detención en Bolivia de Sebastián Marset, uno de los más buscados por la DEA.

“El uruguayo capturado Sebastián Marset fue expulsado de Bolivia hace instantes”, publicaron junto a dos imágenes.

Noticia que refrendó en conferencia de prensa el ministro del Interior boliviano, Marco Antonio ​Oviedo, además de precisar que la detención de Sebastián Marset se logró gracias a la recién reanudación de cooperación entre el país con los Estados Unidos, aunque la DEA no fue partícipe de la acción.

Asimismo, durante la detención de Sebastián Marset no hubo ningún muerto ni herido “no se ha recurrido a ninguna violencia, ni física ni psicológica, sobre él”, señaló.

Bolivia detiene a Sebastián Marset, buscado por la DEA (Secretaría Nacional Antidrogas - SENAD Bolivia )

DEA ofrecía 2 millones de dólares por captura de Sebastián Marset

Sebastián Marset, uno de los más buscados por la DEA, pues se ofrecía 2 millones de dólares (35.4 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual) por su captura.

Según investigaciones de las autoridades estadounidenses,Sebastián Marset era señalado de ser el líder de una red que movilizó al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa, 11 de ellas decomisadas en el puerto de Antwerp, en Bélgica.

Además de que Sebastián Marset, también era buscado en Paraguay y Bolivia por delitos de crimen organizado relacionados con el tráfico de cocaína entre países sudamericanos y Europa.