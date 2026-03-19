Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, presunto jefe de sicarios de La Mayiza, fue asesinado en un ataque en Colima la tarde del 18 de marzo.

El hecho ocurrió durante un operativo conjunto de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal, que derivó en una balacera donde Gabriel Zepeda Guzmán fue abatido.

En su contra pesaba una orden de aprehensión por delitos como:

homicidio

tráfico de drogas

Gabriel Zepeda Guzmán fue abatido durante operativo en Colima

La tarde del miércoles 18 de marzo la Secretaría de Marina y la policía de Colima realizaron un operativo en el que abatieron a Gabriel Zepeda Guzmán, líder de los sicarios de La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

El operativo inició en Plaza Punto Bahía donde fue localizado Gabriel Zepeda Guzmán quien huyó del lugar en compañía de una mujer.

El operativo se convirtió en una persecución y balacera sobre el boulevard costero Miguel de la Madrid; tras un intercambio de agresiones con armas de fuego, el líder de los sicarios fue abatido.

Luego de este operativo, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima confirmó la muerte de Gabriel Zepeda Guzmán, así como la detención de la mujer que lo acompañaba.

Además, resaltó que “La Barquita” era un objetivo prioritario para las autoridades por ser uno de los mayores generadores de violencia en el estado.

De acuerdo con los primeros informes, durante el operativo se reportaron varios muertos, sin que se especificara el número por parte de la Fiscalía General del Estado de Colima.

Gabriel Zepeda Guzám perdió el control durante persecución; fue asesinado en Colima

Durante la persecución que se originó al momento de la huída de Gabriel Zepeda Guzmán, el jefe de sicarios de La Mayiza perdió el control de la unidad y terminó chocando contra otros vehículos.

De acuerdo con los informes, Gabriel Zepeda Guzmán perdió el control de su auto y terminó colisionando dos autos y, finalmente, contra una palmera; sin embargo, no se aclararon los motivos del accidente o si murió a causa de este o de lesiones de bala.

Trans confirmar su muerte, se destacó que este abatimiento representa un “importante golpe” a la estructura de La Mayiza en Colima.