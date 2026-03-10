La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que logró la detención de Hilario N, alias ‘El Chihuas’, señalado como el autor del homicidio de Silverio Cavazos, exgobernador de Colima.

“Presentamos ante un juez de control a Hilario N, alias ‘El Chihuas’, quien posiblemente participó como autor material del homicidio de Silverio Cavazos Ceballos, exgobernador de Colima” Ulises Lara. Vocero de a FGR

Por medio de un video difundido en redes, Ulises Lara, vocero de a FGR, informó algunos detalles de la detención del sujeto que es acusado del crimen ocurrido en el año 2010.

De la misma forma, el portavoz de la fiscalía destacó que ‘El Chihuas’ es señalado por participar en otros delitos de alto impacto en al menos 4 estados del país.

En seguimiento a las investigaciones por el asesinato en 2010 de Silverio Cavazos, exgobernador de Colima, la FGR logró la detención del autor material del crimen, Hilario N alias ‘El Chihuas’.

En el mensaje, Ulises Lara señaló que la captura del sujeto se concretó en el municipio de Parral, Chihuahua, en cumplimentación de una orden de aprehensión.

Luego de que se ejecutó la detención de ‘El Chihuas’, destacó, el individuo fue puesto a disposición de un juez de control que se encargará de definir su situación jurídica.

Al ahondar en detalles del caso que se le imputa al detenido, Ulises Lara detalló que el asesinato de Silverio Cavazos Ceballos se cometió el 21 de noviembre de 2010 en un fraccionamiento de Colima.

De la misma forma, el vocero refirió que en los hechos, el imputado bajó de un automóvil y disparó de forma directa en contra del ex gobernador, quien perdió la vida en el lugar del ataque.

‘El Chihuas’ es señalado de otros delitos

Tras dar a conocer la detención de Hilario N’ alias ‘El Chihuas’ por el homicidio de Silverio Cavazos, exgobernador de Colima, el vocero de la FGR destacó que el sujeto es señalado por otros delitos.

Al respecto, refirió que el integrante del grupo criminal del Cártel Nuevo Imperio, cuenta con diversas órdenes de aprehensión por su participación en delitos como delincuencia organizada y homicidios.

Los casos en cuestión, detalló, se cometieron en los estados de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, por lo que sostuvo, la detención se considera como de alta relevancia.