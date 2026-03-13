Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 10 de marzo de 2026 se han detenido a 2,790 personas por delitos de alto impacto en Colima.

Además, destacó el aseguramiento de más de 4 toneladas de drogas, incluidas 271 kilos de fentanilo —equivalentes a 14 millones de dosis— y la captura de Yair Leobardo “N”, líder de una célula criminal dedicada al trasiego de narcóticos en la región.

Harfuch señala más de 2 mil 700 detenidos y más de 4 toneladas de droga asegurada en Colima

Omar García Harfuch informó que, del 1 de octubre de 2024 al 10 de marzo de 2026, se han detenido a 2 mil 790 personas relacionadas con delitos de alto impacto en Colima.

Asimismo, resaltó que derivado de acciones del Gabinete de Seguridad, así como de las autoridades estatales y federales, se han asegurado 4 toneladas y medida de drogas así como varias armas y cartuchos.

“Del primero de octubre del 2024 al 10 de marzo del 2026 han sido detenidas en el estado de Colima 2,790 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 4 toneladas y media de droga y así como armas de fuego y cartuchos” Omar García Harfuch

Por otra parte, resaltó que entre las acciones de seguridad también se la logrado la detención de generadores de violencia como Yair Leobardo “N”, quien está relacionado con delitos como tráfico de drogas; se aprehendió a otros 5 integrantes de su célula delictiva.

Las detenciones se realizaron durante un operativo donde además se aseguraron 271 kilos de fentanilo, es decir, aproximadamente 14 millones de dosis.

Omar García Harfuch confirmó que en Colima no se encontraron laboratorios; sin embargo, se aseguraron dos bodegas donde se realizaba el empaque de dicha droga.

Harfuch resalta trabajos en Colima contra trasiego de drogas

Por otra parte, Omar García Harfuch resaltó que el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales de Colima ponen especial atención a delitos como el trasiego de drogas.

El secretario de Seguridad señaló que, si bien el narcomenudeo es uno de los delitos que más afectan al estado, el trasiego desde el puerto de Colima es uno de los puntos claves a combatir.

En este sentido, reiteró que los trabajos conjuntos realizados han derivado en “aseguramientos importantes en lo que va de la administración de la presidenta”.