La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), destacó el duro golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras un importante decomiso de fentanilo en el estado de Colima.

Esto luego de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), diera a conocer que gracias a la colaboración con la DEA se lograron incautar al menos 270 kilogramos de fentanilo en polvo y pastillas, así como la detención de un líder criminal ligado al CJNG.

DEA destaca colaboración con México en el combate al CJNG

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, la DEA destacó la colaboración con autoridades de México en el combate al CJNG tras detención y aseguramiento de casi 300 kilos de fentanilo en Villa de Álvarez, Colima.

La DEA manifestó que compartió información de inteligencia con sus pares en México, misma que permitió ubicar e incautar las poco más de 14 millones de dosis de droga.

Además, celebró que gracias a estas acciones del gobierno federal se logra salvar la vida de millones de personas que no verán dichas dosis en las calles, dando un duro golpe a la red de tráfico del CJNG.

DEA destaca golpe al CJNG tras decomiso de fentanilo en Colima (Gabinete de Seguridad)

En el mensaje, la DEA reconoció la labor de las autoridades mexicanas, así como “los valientes agentes” que participaron para que el operativo contra el grupo considerado como narcoterrorista se llevara a cabo.

Por su parte, en este operativo conjunto, Omar García Harfuch compartió que el detenido fue identificado como Yair “N”, presunto líder criminal del CJNG que operaba una red de tráfico y venta de drogas en Colima.

Junto a este sujeto fueron detenidas seis personas más, quienes se encontraban al interior de dos inmuebles asegurados que era utilizados por los criminales como sitios para almacenar la droga.