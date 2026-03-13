De acuerdo con Claudia Sheinbaum, desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, la violencia en el país ha disminuido, específicamente en Colima.

El estado gobernado por Indira Vizcaíno Silva, durante la gestión de Claudia Sheinbaum, ha reducido notoriamente en homicidios dolosos; pasó de 2.3 en 2024 a 1.7 en 2025, disminuyó el 26%

Desde la Sexta Región Naval, donde tuvo lugar la Mañanera del pueblo, la máxima mandataria, de 63 años de edad, señala que estos resultados se deben, primordialmente, a la disminución de privilegios.

“Disminuir privilegios, que el gobierno esté en la justa medianía, que no haya gobierno rico con pueblo pobre, va a seguir dando resultados” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

En el marco del envío del Plan B de la Reforma Electoral, Sheinbaum reitera que un gobierno que se dedica a gobernar, y no a la frivolidad, ha permitido reducir la pobreza y la violencia en el país.

Acabar con los privilegios da resultados: Sheinbaum, sobre Plan B de la reforma electoral



La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que acabar con los privilegios da resultados y ser un gobierno que se dedica a gobernar y no a la frivolidad ha permitido reducir la pobreza y la… pic.twitter.com/5xdrq3i7KO — La Jornada Baja California (@LaJornadaBC) March 13, 2026

Homicidios dolosos disminuyeron

Para dejarlo más claro, haciendo una comparativa:

Homicidios dolosos aumentaron durante el gobierno de Felipe Calderón: de 28.6 a 70.9 diarios.

Homicidios dolosos aumentaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto: de 70.9 a 100.5.

Homicidios dolosos disminuyeron en Colima (Fiscalía de Colima)

Gráfica respaldada por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, quien agregó que delitos de alto también redujeron.

Por su parte, Omar García Harfuch informó que los resultados se deben al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad en Colima.

Así como a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la cual logró una disminución de este delito del 12.1 por cierto del 6 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2026.

Lo mismo ocurrió con delitos de alto impacto y robos con violencia.

Desarrollo democrático y participación social

El desarrollo de Colima no se basa únicamente en la reducción de la violencia y los delitos de acto impacta, también en su infraestructura y el implemento de programas sociales.