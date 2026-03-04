El martes 3 de marzo fue asesinado el ganadero Samuel González Rodríguez en el municipio de Cuauhtémoc en Colima tras ser interceptado por sujetos que le dispararon al salir de su rancho.

Samuel González Rodríguez llevaba 4 días como presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc en Colima.

La Fiscalía General del Estado de Colima abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado por la muerte del ganadero.

Asesinan a Samuel González Rodríguez, presidente de la Unión Ganadera en Colima

Samuel González se encontraba conduciendo su auto en la colonia La Lagunilla cuando fue atacado a tiros.

El hombre de 69 años de edad era originario del municipio de Cuauhtémoc, Colima y fue trasladado a un hospital donde murió minutos después.

Samuel González Rodríguez, ganadero asesinado en Colima (Especial )

Autoridades fueron alertadas la noche del 3 de marzo sobre el ataque a través de una llamada al 911 y tras su arribo al lugar encontraron a Samuel González Rodríguez dentro de su auto con diversos impactos de bala.

La Fiscalía General del Estado de Colima compartió un comunicado para confirmar que se abrió una carpeta de investigación por la muerte de Samuel González Rodríguez.

Se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de la muerte del ganadero bajo el delito de homicidio calificado.

Fiscalía del Estado de Colima se pronuncia tras la muerte de Samuel González Rodríguez (Facebook/Fiscalía General del Estado de Colima )

El domingo 1 de marzo, Samuel González Rodríguez había sido reelegido como presidente de la Unión Ganadera de Cuauhtémoc.

Samuel González Rodríguez se dirigía al fraccionamiento La Cruz cuando fue atacado por sujetos que viajaban a bordo de un auto.

Autoridades realizaron un operativo por la zona para tratar de dar con los responsables, pero hasta el momento no hay detenidos.

El cuerpo de Samuel Rodríguez González fue trasladado al Servicio Médico Forenses y su familia pidió justicia en redes sociales.