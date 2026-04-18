Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, expresó una ‘indignación total’ por la resolución que emitió el Tribunal Electoral en torno a la denuncia que presentó en contra de Gerardo Fernández Noroña.

“INDIGNACIÓN TOTAL DE LA DECISIÓN QUE TOMA EL TRIBUNAL ELECTORAL ANTE EL TEMA DE NOROÑA” Grecia Quiroz

Así lo indicó luego de que el Tribunal Electoral de Michoacán determinó no aplicar ninguna sanción contra el senador de Morena ante la acusación que se le presentó por violencia política de género.

Por ello, acusó a la autoridad de lavarse las manos y ceder ante el poder, además de que recriminó los argumentos usados para descartar su denuncia al calificarlos como una “aberración jurídica”.

Grecia Quiroz critica a Tribunal Electoral de Michoacán por descartar sanción contra Noroña

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, expresó su ‘indignación total’ debido a la resolución que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán se emitió en su denuncia contra Gerardo Fernández Noroña.

Por medio de un mensaje que compartió en redes, la presidenta municipal acusó a la autoridad de lavarse las manos en el caso que inició por violencia política de género en contra del senador de Morena.

Al respecto, recriminó que el Tribunal Electoral de Michoacán se declarara “incompetente” por el hecho de haber sido designada alcaldesa de Uruapan por el Congreso local y no electa por un proceso en urnas.

“Consideran que no tengo derechos de naturaleza político-electoral” Grecia Quiroz

Tras señalar que con el fallo se resolvió que no tiene “derechos de naturaleza político-electoral”, Grecia Quiroz advirtió que para los magistrados electorales hay “servidoras públicas de primera y de segunda clase”.

Por ello, sentenció que se trata de una “aberración jurídica y una discriminación inaceptable”, pues un lado el Estado le exige cumplir al 100% con sus obligaciones, por otro le niega sus derechos de acceso a la justicia y defensa de su dignidad.

Grecia Quiroz y Noroña (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Grecia Quiroz critica a magistrados por fallo en su contra; anuncia impugnación

Siguiendo con su crítica por el fallo del Tribunal Electoral de Michoacán en su denuncia contra Gerardo Fernández Noroña, Grecia Quiroz se lanzó contra la magistrada Yurisha Andrade.

En torno a dicho tema, acusó a la magistrada de de haber insinuado que el sentido de la resolución fue debido a que hay “miedo” por las posibles represalias que podría ejercer el Senado de la República.

Grecia Quiroz y Noroña (Michelle rojas)

Pese a lo ocurrido, Grecia Quiroz aseveró que no se rendirá y menos permitirá que el origen de su cargo que derivado de una tragedia, sea pretexto para “tolerar la violencia” ejercida por Gerardo Fernández Noroña.

En ese sentido, señaló que impugnará la resolución ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y dijo que no dará ni un solo paso atrás.