A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum publicó una foto con el cantante Joan Manuel Serrat tras cerrar su agenda por España.

En su mensaje, la presidenta de México describió al cantante como símbolo de la música y la resistencia. El encuentro ocurrió como parte de su visita a Barcelona.

Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia. pic.twitter.com/A20kiiCs5p — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 19, 2026

Claudia Sheinbaum se emociona al conocer a Joan Manuel Serrat en Barcelona

La presidenta de México Claudia Sheinbaum, expresó su alegría y emoción tras conocer con el icónico cantautor catalán Joan Manuel Serrat durante su visita a la ciudad española.

A través de su cuenta en la red social X, Sheinbaum compartió una fotografía del encuentro con Joan Manuel Serrat, en el que ambos aparecen sonrientes y dándose la mano en un ambiente al aire libre.

“Me dio mucha alegría y emoción conocer en persona a Joan Manuel Serrat, un símbolo de la música y la resistencia” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum también se reunió con autoridades catalanas como el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y otras figuras como la ministra española de Ciencia, Diana Morant, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Asimismo, el viaje incluyó una visita al Barcelona Supercomputing Center (BSC), centro de referencia en supercomputación y alianzas tecnológicas entre México y Cataluña.

Cabe mencionar que Joan Manuel Serrat, uno de los máximos exponentes de la Nova Cançó catalana y autor de éxitos como “Mediterráneo” y “Cantares”, ha sido históricamente vinculado a causas de libertad y resistencia cultural.

Toda vez que el cantautor es reconocido por su trayectoria musical y su oposición al franquismo.

El encuentro con Claudia Sheinbaum ha sido celebrado por seguidores de ambos como un cruce entre la política progresista latinoamericana y el legado artístico español.