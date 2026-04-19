La noche del viernes 17 de abril se informó que Brisa Céspedes, exdiputada del Partido Acción Nacional (PAN), fue asesinada a tiros cerca de la carretera Tierra Blanca-Santa Catarina, Guanajuato.

Según los primeros reportes, una llamada al 911 alertó sobre una mujer herida cerca de una tienda en el municipio de Tierra Blanca, quien al parecer fue atacada por sujetos a bordo de una motocicleta.

Brisa Céspedes, exdiputada del PAN, es asesinada (Especial)

Autoridades buscan a los responsables del asesinato de Brisa Céspedes, exdiputada del PAN

Tras recibir reportes por detonaciones con armas de fuego, paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios a Brisa Céspedes.

Lamentablemente, la severidad de las lesiones sufridas ocasionó que la exdiputada del PAN muriera en el mismo lugar de los hechos.

Sobre este hecho, el gobernador panista de Tierra Blanca, Rómulo García Cabrera, lamentó el homicidio de Brisa Céspedes, de quien se refirió como “una mujer terrablanquense que perdió la vida”.

Además, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya trabaja para identificar a los responsables del homicidio, sin que hasta ahora se conozca el móvil del ataque.

¿Quién fue Brisa Céspedes?

Brisa Céspedes fue diputada federal del PAN de 2012 a 2015, representando al distrito dos con cabecera en San Miguel de Allende.

Egresada de la Licenciatura en Derecho, también tuvo trayectoria local, incluyendo el cargo de regidora en su municipio

Brisa Céspedes era además dueña de un emprendimiento dedicado a la venta de cosméticos, manualidades y venta de artículos para festividades.