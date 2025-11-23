Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, informó de los avances en la investigación del caso Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan asesinado.

Las pesquisas en cuanto al caso de Carlos Manzo siguen mientras que la Fiscalía de Michoacán, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal, mantienen en custodia a siete escoltas de Carlos Manzo.

Aunque se sabe que un octavo de los elementos encargados directamente de la seguridad de Carlos Manzo se encuentra prófugo.

Audiencia inicial de El Licenciado en el penal del Altiplano por caso Carlos Manzo (Michelle Rojas)

Avances en la investigación del caso Carlos Manzo; un escolta prófugo revela Alfredo Ramírez Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, reveló que uno los escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo, mientras que los otros siete están bajo investigación y declarando ante las autoridades correspondientes.

“Ayer fueron detenidos siete (escoltas), uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo, pero siete fueron detenidos”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán en entrevista a medios de comunicación

El gobernador de Michoacán agregó que los otros siete escoltas fueron disposición de un juez, quién determinará su situación legal.

Además, Ramírez Bedolla resaltó el trabajo de Omar García Harfuch, titular de la SSPC en el caso de Carlos Manzo.

Aunque al momento no se ha revelado la identidad el octavo escolta encargado de la seguridad de Carlos Manzo, ni de su posible paradero.

“Ya se estableció por parte de la Fiscalía esta línea que incluye su primer círculo de seguridad, ocho escoltas. Hay una colaboración muy estrecha entre Omar García Harfuch<b> </b>y<b> </b>Carlos Torres Piña, el fiscal, y nosotros estamos atentos, colaborando en todo lo que podemos". Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

En conferencia de prensa, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que también se está investigando porque los escoltas de Carlos Manzo abatieron al autor material de este asesinato, identificado como Víctor Manuel.

También se sabe que en torno a este caso y vulnerabilidad en la seguridad personal de Carlos Manzo, se está investigando a los elementos de la Guardia Nacional que formaban parte del segundo perímetro del círculo cercano del ex alcalde de Uruapan.

En tanto, el pasado 22 de noviembre, un juez de control ordenó prisión preventiva oficiosa a Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, identificado como el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.