Elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) habrían detenido a Nazaret Rodríguez, CEO de Metaxchange Capital, la noche del pasado viernes 17 de abril, reveló el periodista Darío Celis.
La financiera Metaxchange Capital fue señalada de defraudar a más de mil personas que habían invertido sus ahorros, entre ellas, la actriz Sandra Echeverría, que relató la estafa en redes sociales.
Nazaret Rodríguez, identificada como la dirigente ejecutiva del Metaxchange Capital, habría sido detenida por elementos de la Fiscalía de la CDMX, luego del fraude a cientos de usuarios.
A través de redes sociales, el periodista Darío Celis compartió un video donde la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de CDMX detienen a una mujer y la suben a una patrulla.
De acuerdo con el periodista, la mujer detenida es Nazaret Rodríguez Jiménez, quien ahora tendría que enfrentar la justicia por las estafas del grupo de inversiones piramidales Metaxchange Capital.
Los reportes indican que la agrupación Metaxchange Capital dejó un daño patrimonial estimado de alrededor de 2 mil millones de pesos, que afectó a más de mil personas.
Metaxchange Capital captaba recursos a través de una “asociación en participación”, operando sin regulación y supuestamente invirtiendo en mercados internacionales con un broker llamado Abat Trade.
Hasta el momento, no hay ningún reporte oficial de la Fiscalía de CDMX sobre la detención de Nazaret Rodríguez, CEO de Metaxchange Capital.